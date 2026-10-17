У Бангладеш від кору померли 1147 людей, більшість — діти до п’яти років — Dawn

У Бангладеш під час спалаху кору, що почався в середині березня, померли 1147 людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 94% зареєстрованих смертей припали на дітей віком до п’яти років.

Від початку спалаху до 9 жовтня країна зафіксувала 202 тисячі підозрюваних випадків кору, з яких 22 тисячі підтвердили лабораторно. Це найбільша кількість підозрюваних випадків серед усіх країн цього року, повідомляє Dawn із посиланням на ВООЗ.

Падіння охоплення вакцинацією

Регулярна програма вакцинації в Бангладеш дала збій у 2025 році. За оцінкою ВООЗ та ЮНІСЕФ, охоплення першою дозою вакцини проти кору тоді знизилося до 90%, а другою — до 86%. Для запобігання спалахам ВООЗ вважає необхідним рівень охоплення щонайменше 95%.

У звіті ВООЗ та ЮНІСЕФ, оприлюдненому в липні, також порушували питання щодо якості офіційних даних про щеплення від кору та інших хвороб у 2023–2025 роках. Попередні показники інколи свідчили, що кількість вакцинованих перевищувала 100% від цільової групи, що може вказувати на помилки в підрахунку доз або чисельності дітей, яких потрібно було вакцинувати.

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Проблеми з реагуванням

Огляд документів ВООЗ і розмови Reuters із науковцями, медиками та посадовцями засвідчили, що екстрене реагування ускладнювали неповні дані, недостатня підготовка та недостатнє охоплення батьків.

У регіоні Сілхет, одному з найбільш уражених, у липні помер невакцинований дворічний Арман Хоссайн. Його батько розповів, що медики прибули до віддаленого села з вакцинами вже після поховання дитини. У місті Чхатак у червні померла невакцинована дев’ятимісячна Лабіба Актер; у квітні в межах екстреної програми мінімальний вік для щеплення знизили з дев’яти до шести місяців.

Радник ВООЗ із питань вакцин Марк Джит заявив, що ситуація в Бангладеш є застереженням для інших держав: запобігати спалахам вакцинацією простіше, дешевше й безпечніше, ніж реагувати на надзвичайну ситуацію.

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