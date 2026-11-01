У Банну на тиждень обмежили перевезення пасажирів на мотоциклах — Dawn

Влада округу Банну в Пакистані на тиждень заборонила перевозити пасажирів на мотоциклах, демонструвати зброю та використовувати транспорт із тонованими вікнами. Обмеження запровадили через кампанію вакцинації дітей проти поліомієліту та безпекову ситуацію, повідомляє Dawn.

Обмеження діятимуть до 7 листопада

Розпорядження видав заступник комісара Банну Зія ур Рехман Хаттак. Воно набуло чинності 1 листопада та діятиме до 7 листопада відповідно до статті 144 Кримінально-процесуального кодексу Пакистану.

За даними адміністрації, окружний керівник поліції повідомив про проведення кампанії з 2 до 5 листопада. У розпорядженні зазначено, що запобіжні заходи визнали необхідними через попередні напади на бригади з вакцинації від поліомієліту та поліцейських, які забезпечували їхню охорону, а також поточну безпекову ситуацію.

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Заборона на демонстрацію зброї не поширюється на працівників земельного обліку та секретарів місцевих рад, які виконують офіційні обов'язки під час кампанії. Порушникам загрожує відповідальність за невиконання розпорядження посадовця.

План вакцинації

Хаттак і окружний керівник поліції Шафіулла Гандапур відкрили кампанію 1 листопада, давши дітям краплі вакцини від поліомієліту. Медичні служби планують вакцинувати 228 тисяч дітей віком до п'яти років у 57 місцевих радах округу.

Від початку року в Пакистані зареєстрували сім випадків поліомієліту, чотири з яких припали на дивізіон Банну. За даними посадовців, дивізіон Банну й надалі ускладнює зусилля влади з викорінення вірусу в провінції Хайбер-Пахтунхва. У нещодавньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначили, що регіон має значні операційні та безпекові труднощі для проведення якісної вакцинації.

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