У Барселоні розробили шестигенний показник для прогнозу виживаності при ГМЛ — News-Medical

Дослідники Центру геномної регуляції (CRG) у Барселоні розробили показник активності шести генів, який може поліпшити прогнозування виживаності пацієнтів із гострим мієлоїдним лейкозом (ГМЛ). Результати роботи опублікували в журналі Science Advances, повідомляє News-Medical.

Шість генів для оцінки прогнозу

Науковці розробили систему PHFScore, зіставляючи результати експериментів на мишах із даними пацієнтів. Вони визначили шість генів, активність яких була пов’язана з різними показниками виживаності. У пацієнтів із несприятливішими результатами вищою була активність генів CARMIL1, HOPX і ALDH1A1, тоді як активність CALR, STAR і PHF19 була нижчою.

Сукупний аналіз цих шести генів розділив пацієнтів на групи з суттєво різними перспективами виживаності. За словами старшого автора роботи, професора ICREA Лучано Ді Кроче, один лише ген PHF19 уже дає інформацію для прогнозу, але поєднання його з іншими п’ятьма генами робить оцінку точнішою.

Результати дослідів і даних пацієнтів

Спершу команда зосередилася на PHF19 — гені, що належить до родини генів, які пригнічують активність інших генів під час дозрівання клітин. У попередніх дослідженнях лабораторії Ді Кроче миші без PHF19 мали стан, подібний до мієлодиспластичного синдрому: клітини крові не дозрівали належним чином і накопичувалися в організмі.

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У новій роботі вчені ввели ген, що спричиняє лейкоз, у клітини крові мишей із PHF19 і без нього. Клітини без PHF19 утворювали більше колоній у лабораторних умовах, легше приживалися після пересадки мишам і залишалися в незрілому, подібному до стовбурового, стані. Такі клітини також значною мірою не реагували на хіміотерапевтичні препарати, що застосовують для стимулювання дозрівання лейкозних клітин.

Під час порівняння з людськими даними подібний молекулярний патерн виявили й у пацієнтів. Серед молодших дорослих, які лікувалися від ГМЛ, пацієнти з найнижчим рівнем PHF19 жили менше та рідше досягали ремісії після стандартної хіміотерапії: ремісія настала менш ніж у половини з них, тоді як серед пацієнтів із найвищим рівнем PHF19 цей показник сягав до 85%.

Автори вважають, що PHFScore може стати основою для майбутніх прогностичних тестів. Для пацієнтів із підозрою на ГМЛ уже беруть зразок кісткового мозку, а вимірювання активності шести генів може бути простішим і дешевшим за ширше генетичне профілювання.

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