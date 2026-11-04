У Бельгії нейтрофіли пов’язали зі зменшенням метастазів у мишей — News-Medical

Дослідники Університету вільного Брюсселя (ULB) у Бельгії встановили, що різні імунні клітини утворюють окремі мікрооточення навколо ракових клітин і по-різному впливають на їхню здатність поширюватися організмом. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Nature Cancer.

Науковці досліджували епітеліально-мезенхімальний перехід — процес, під час якого пухлинні клітини послаблюють зв’язок із сусідніми клітинами та стають рухливішими. Особливу увагу приділили проміжному, або гібридному, стану цього переходу: за даними авторів, такі клітини найефективніше утворюють метастази.

Два типи мікрооточення

Дослідники з’ясували, що гібридні пухлинні клітини оточені нейтрофілами — різновидом лейкоцитів. Натомість біля клітин на пізній стадії епітеліально-мезенхімального переходу переважали макрофаги.

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Експерименти на мишах показали: після видалення нейтрофілів кількість гібридних пухлинних клітин зменшувалася, як і кількість метастазів у легенях. Видалення макрофагів, навпаки, збільшувало кількість клітин у гібридному стані, однак не впливало на формування легеневих метастазів.

Молекулярні сигнали

За даними авторів, нейтрофіли виділяють молекулу онкостатин M, яка сприяє переходу ракових клітин у гібридний стан. Коли мишам давали препарат, що блокує онкостатин M, кількість таких клітин зменшувалася. Макрофаги, своєю чергою, виробляють TGFβ1 — молекулу, що запускає епітеліально-мезенхімальний перехід і спрямовує пухлинні клітини до його пізньої стадії.

Схожі мікрооточення виявили у зразках пухлин молочної залози, підшлункової залози, легень і сечового міхура людини: поруч із гібридними раковими клітинами були нейтрофіли, що виробляли онкостатин M. Керівник дослідження професор Седрік Бланпен зазначив, що необхідно оцінити, чи може вплив на такі сигнали, зокрема онкостатин M, допомогти запобігати метастазуванню та поліпшувати відповідь пухлин на протиракову терапію.

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