У білку тау виявили ділянку, що сприяє росту фібрил — News-Medical

Дослідники Північно-Західного університету спільно з колегами з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі виявили в білку тау одну домінантну ділянку, яка сприяє його неправильному згортанню та утворенню фібрил. Як повідомляє News-Medical, робота може допомогти у пошуку способів блокувати поширення патологічних форм тау, пов’язаних із хворобою Альцгеймера та лобово-скроневою деменцією.

Як взаємодіють білки тау

За даними авторів, вразливий до неправильного згортання тау має «гарячу точку», яка з’єднується з аналогічною ділянкою іншої молекули тау або білка на кінці вже сформованої фібрили. Після цього нова молекула набуває такої самої неправильної форми та приєднується до структури, що росте.

Білок тау в мономерному стані не має стабільної структури, однак у фібрилах його молекули нашаровуються в однаковому порядку. Такі фібрили накопичуються всередині нейронів у вигляді нейрофібрилярних клубків, порушують зв’язок між нервовими клітинами. Після загибелі клітини вивільнений неправильно згорнутий тау може залучати інші молекули білка до цього процесу.

Роль води у формуванні фібрил

Науковці встановили, що навколо гідрофобних ділянок тау вода формує динамічні структури, схожі на захисні «ковпачки». Коли дві такі критичні ділянки зустрічаються, вода вивільняється, що енергетично сприяє їхньому з’єднанню. Це, за висновками дослідників, допомагає білкам щоразу вирівнюватися однаково.

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Під час експерименту команда закрила виявлену ділянку хімічною міткою — після цього фібрили перестали рости. Натомість блокування двох інших ділянок, розташованих далі від цієї точки, не зупинило ріст фібрил.

Можливе застосування результатів

Старша авторка роботи Сонгі Хан зазначила, що визначення конкретної ділянки взаємодії може дати фармацевтам і біохімікам точнішу мішень для пошуку сполук, здатних нейтралізувати неправильно згорнутий тау. Дослідники також вважають, що розуміння механізму може полегшити створення синтетичних фібрил тау, які імітують різні тауопатії, для розроблення діагностичних і терапевтичних підходів.

Стаття «A water-pinning hot spot drives templated tau aggregation» має вийти 16 жовтня в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

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