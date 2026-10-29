У близнюків із хворобою Паркінсона смертність за 10 років була вищою — News-Medical

Італійські дослідники протягом 10 років спостерігали за 54 парами близнюків, у яких лише один із двох мав хворобу Паркінсона. За цей період померли 17 учасників із цим діагнозом та троє їхніх близнюків без нейродегенеративного захворювання — 31,5% проти 5,6% відповідно, повідомляє News-Medical.

Різниця у виживаності

До дослідження залучили 108 людей із середнім віком 66 років: 26 пар однояйцевих і 28 пар двояйцевих близнюків. На початку спостереження в кожній парі хворобу Паркінсона мав лише один учасник, тоді як інший не мав нейродегенеративного діагнозу.

Серед однояйцевих близнюків усі дев'ять смертей сталися в учасників із хворобою Паркінсона. У групі двояйцевих близнюків померли вісім хворих учасників і троє їхніх близнюків без такого діагнозу. Автори зафіксували статистично значуще розходження показників сукупної виживаності між двома групами. Водночас невелика кількість смертей обмежує точність оцінки масштабу цієї різниці, зокрема в підгрупі однояйцевих близнюків.

Серед зазначених причин смерті учасників із хворобою Паркінсона були ускладнення нейродегенеративної хвороби, серцево-судинні події, COVID-19, рак, а також інші або неуточнені причини.

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Симптоми та спосіб життя

Найпослідовнішою клінічною відмінністю між близнюками були закрепи: у людей із хворобою Паркінсона вони траплялися частіше як на початку дослідження, так і через 10 років. У цій групі також рідше фіксували регулярні випорожнення, а з часом ці відмінності посилювалися.

Вага тіла та індекс маси тіла істотно не відрізнялися між хворими учасниками та їхніми близнюками. Більшість харчових звичок також були подібними. Дослідники виявили нижчу частоту споживання риби серед учасників із хворобою Паркінсона, проте частина другорядних результатів не зберегла статистичної значущості після корекції на всі 78 порівнянь.

Під час повторного обстеження у двох парах однояйцевих близнюків другому учаснику також встановили діагноз хвороби Паркінсона — із різницею в часі появи захворювання 14,5 та 12 років. Результати роботи опубліковано в журналі Brain Sciences.

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