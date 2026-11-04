У Болоньї вперше у світі пересадили нирки із застосуванням Цизутамігу — ANSA English

В Італії, у клініці IRCCS Sant'Orsola Policlinico в Болоньї, двом пацієнтам виконали трансплантацію нирок з експериментальним застосуванням препарату Цизутаміг для запобігання відторгненню органів. Як повідомляє ANSA English, це перші у світі такі операції з використанням цього препарату.

Лікування для високоімунізованих пацієнтів

Цизутаміг — біспецифічне антитіло, розроблене американським стартапом Candid Therapeutics. Препарат застосували за програмою співчутливого використання у Центрі трансплантації нирок Sant'Orsola Policlinico, який очолює професор Гаетано Ла Манна.

Реципієнтами стали 54-річний чоловік із Равенни та 51-річна жінка з околиць Болоньї. Обоє чекали на трансплантацію 13 років і, за даними клініки, мали майже нульові шанси отримати сумісний донорський орган. Через кілька місяців після операцій пересаджені нирки в обох пацієнтів функціонують відмінно.

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Перспективи для інших трансплантацій

Ла Манна заявив, що впродовж 13 років усі потенційні донори, яких перевіряли для цих пацієнтів по країні, виявлялися несумісними. За його словами, препарат дав змогу усунути клітини, що виробляють антитіла, відповідальні за відторгнення органа.

У клініці вважають, що такий підхід може відкрити нові можливості для високоімунізованих пацієнтів — однієї з найскладніших категорій у трансплантології. За оцінкою Ла Манни, такі пацієнти можуть становити до 10% із приблизно 6100 людей, які очікують на трансплантацію. Він також припустив, що подібний підхід потенційно може бути корисним для пацієнтів, які чекають на пересадку серця.

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