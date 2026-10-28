У Болотані оцінили високу виживаність жінок від 70 до 100 років — News-Medical

У гірському селі Болотана на італійському острові Сардинія дослідники зафіксували незвично високі розрахункові показники виживаності жінок у літньому віці. За оцінками для 2021–2025 років, умовна ймовірність для жінки дожити від 70 до 100 років становила 13,83%. Це більш ніж утричі перевищує показники провінції Нуоро (4,33%), Сардинії (4,43%) та Італії загалом (3,54%).

Результати аналізу

Як повідомляє News-Medical, науковці проаналізували цивільні та церковні записи, щоб перевірити вік сторічних жителів. Свідоцтва про народження були наявні для кожного виявленого сторічного жителя, а 97% зареєстрованих смертей таких людей дослідники звірили з парафіяльними архівами.

У 2021–2025 роках аналіз охопив 3 138 людино-років спостереження за мешканцями віком від 70 років і 149 смертей. Середня чисельність населення Болотани в цей період становила 2 266 осіб. Очікувана тривалість життя жінок, які досягли 70 років, оцінювалася у 20,85 року — проти 18,61 року в провінції Нуоро, 18,40 року на Сардинії та 18,06 року по Італії.

Показник виживаності від 70 до 100 років є розрахунковою оцінкою за умов смертності у 2021–2025 роках. Дослідники не спостерігали одну групу 70-річних жінок до досягнення ними 100 років.

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Кандидат на нову блакитну зону

Для чоловіків перевага була значно меншою: очікувана тривалість життя у 70 років становила 16,02 року, а розрахункова виживаність до 100 років — 4,92%. Автори зазначили, що цей показник має значну статистичну невизначеність через невеликий розмір популяції.

Окремий аналіз 3 060 людей, народжених у Болотані між 1900 і 1925 роками, виявив 38 сторічних. Індекс екстремального довголіття становив 1 242 сторічних на 100 тисяч живонароджених, тоді як середній показник по Італії дорівнював 793.

Водночас результати суттєво відрізнялися залежно від періоду розрахунку. Для 2015–2019 років оцінка виживаності від 70 до 100 років становила 1,46% для жінок і 0,77% для чоловіків. Тому автори роботи, опублікованої у Frontiers in Aging, вважають Болотану кандидатом на статус нової «блакитної зони», а не вже встановленим осередком виняткового довголіття. Вони закликали продовжити спостереження та дослідити можливий вплив біологічних, поведінкових і соціальних чинників.

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