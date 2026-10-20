У Бостоні почали будувати онкологічну лікарню за $1,68 млрд — STAT News

Dana-Farber Cancer Institute та Beth Israel Lahey Health розпочали будівництво онкологічної лікарні в Бостоні, США, вартістю $1,68 млрд. Початок робіт відзначили представники медичних установ, донори та обрані посадовці на майданчику в районі Лонгвуд.

Спеціалізований онкоцентр

Лікарня лікуватиме пацієнтів з онкологічними захворюваннями. За STAT News, це буде єдиний у Новій Англії медичний центр такого типу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Генеральний директор Dana-Farber доктор Бенджамін Еберт заявив, що початок будівництва дає змогу уявити майбутній вигляд лікарні та можливості, які вона відкриє для онкологічної допомоги.

Конкуренція за онкологічну допомогу

Проєкт також наближає припинення багаторічного партнерства Dana-Farber із Brigham and Women’s Hospital. Водночас Mass General Brigham, до якої належить цей заклад, запустила власний конкуруючий онкологічний інститут, будує нові корпуси та оновлює наявні приміщення.

Читай нас у