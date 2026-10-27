В австралійському Брісбені у радах двох великих лікарняних і медичних служб — Metro North та Metro South — уже шість місяців залишаються незаповненими обов’язкові місця для представників корінних народів. Вакансії існують із 31 березня, попри вимоги Закону Квінсленду про лікарняні та медичні ради, повідомляє ABC News Australia.

Заклик до тимчасових призначень

Колишній президент Австралійської медичної асоціації Білл Ґлассон заявив, що уряд Квінсленду порушує власне законодавство. Він закликав міністра охорони здоров’я Тіма Ніколлса скористатися передбаченими законом повноваженнями та терміново тимчасово призначити представників корінних народів до обох рад.

Міністр може здійснити тимчасове призначення, якщо обґрунтовано вважає це необхідним через нестачу в ради навичок, знань або досвіду для ефективного виконання її функцій. Ґлассон, який входить до правління Institute for Urban Indigenous Health, заявив, що в штаті є достатньо кваліфікованих кандидатів на ці посади.

За час, коли вакансії не заповнювали, урядовий кабінет призначив або перепризначив 91 члена лікарняних рад по всьому Квінсленду. Половина з восьми членів рад Metro North і Metro South є новими призначенцями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нерівність у сфері здоров’я

Metro South обслуговує близько 30 тисяч представників аборигенних народів та жителів островів Торресової протоки — найбільшу за абсолютною чисельністю таку громаду серед медичних служб штату. У зоні обслуговування Metro North проживає друга за чисельністю корінна громада Квінсленду.

Професор Том Калма назвав заповнення посад критично важливим для протидії інституційному расизму та поліпшення доступу пацієнтів до медичної допомоги. За офіційною статистикою Closing the Gap, рівень потенційно запобіжних госпіталізацій серед корінних народів Квінсленду у 2,4 раза вищий, ніж серед інших жителів штату. Чоловіки й жінки з-поміж корінних народів помирають у середньому на 7,4 та 7 років раніше відповідно.

Тім Ніколлс заявив, що процеси рекрутингу та відбору на наявні вакансії для представників корінних народів у Південно-Східному Квінсленді тривають. Раніше він визнав, що пошук кандидатів почали 27 березня — за чотири дні до того, як посади стали вакантними. Співбесіди з претендентами на заміну проводили щонайменше з червня.

Читай нас у