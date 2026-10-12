У Британії дослідження пов’язало тяжкий лонгковід зі змінами мікробіому — News-Medical

У Великій Британії дослідження за участю 771 людини, яких лікували від COVID-19 у 38 лікарнях, виявило зв’язок між найтяжчими проявами лонгковіду та відмінностями у складі бактерій ротової порожнини й дихальних шляхів. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в European Respiratory Journal.

Як проводили дослідження

До дослідження залучили пацієнтів, які проходили лікування від COVID-19 у період від лютого 2020 року до березня 2021 року. Через п’ять місяців після виписки учасників розподілили на чотири групи залежно від тяжкості симптомів: від легких проявів і доброго відновлення до дуже тяжких фізичних, психічних і когнітивних порушень.

Через шість місяців після виписки науковці відібрали зразки слини та мокротиння. За допомогою секвенування ДНК вони визначали різноманіття та кількість мікроорганізмів у зразках і зіставляли ці дані із симптомами учасників.

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Які зміни виявили

Найвиразніші відмінності мікробіому ротової порожнини та дихальних шляхів виявили в учасників із дуже тяжким лонгковідом. Зміни мікробіому дихальних шляхів також пов’язали зі зниженою функцією легень, нейрокогнітивними симптомами, зокрема проблемами з пам’яттю, увагою та концентрацією, а також із порушеннями травлення — болем, нудотою, діареєю та втратою апетиту.

Серед змін, асоційованих із симптомами лонгковіду, дослідники зафіксували надлишок бактерій, що виробляють молочну кислоту. Це також було пов’язано з ознаками запалення у зразках крові пацієнтів. Автори наголосили, що не встановили, чи існували зміни мікробіому до інфікування SARS-CoV-2, чи виникли після нього, а також чи змінюватимуться вони з часом.

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