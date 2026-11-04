Служба санітарної авіації East Anglian Air Ambulance у Великій Британії випробовує портативний аналіз крові, який дає змогу на місці невідкладної події за кілька хвилин оцінити ймовірність внутрішньочерепного крововиливу. У першій групі пацієнтів, яких обстежили за допомогою пристрою, тест виявив усі зафіксовані випадки такого крововиливу, повідомляє News-Medical.

Аналіз до доправлення в лікарню

Технологію застосовують у межах програми BRAIN-FIRST. Бригади екстреної критичної допомоги беруть невеликий зразок крові та аналізують його портативним приладом i-STAT Alinity виробництва Abbott Point of Care Inc. Він вимірює рівні біомаркерів GFAP і UCH-L1, які потрапляють у кров після ушкодження клітин головного мозку.

Дотепер медики на догоспітальному етапі переважно оцінювали ризик крововиливу за даними про стан пацієнта, фізичним оглядом і клінічними ознаками. Для остаточного встановлення діагнозу зазвичай потрібна комп’ютерна томографія в лікарні. Тест може надати бригаді додаткову біологічну інформацію ще до транспортування пацієнта.

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Вибір лікарні та подальше дослідження

За словами клінічного керівника досліджень і розробок East Anglian Air Ambulance, консультанта HEMS Джеймса Прайса, раннє виявлення пацієнтів із високим ризиком тяжкого крововиливу може скоротити затримки в отриманні спеціалізованої допомоги та уникнути непотрібних повторних перевезень між лікарнями.

Пацієнтів із підозрою на внутрішньочерепний крововилив іноді спершу доставляють до медзакладу без нейрохірургічної служби, а згодом перевозять до великого нейронаукового центру. Результат аналізу на місці може допомогти визначити доцільний маршрут відразу.

Команди East Anglian Air Ambulance вже використали тест для понад 200 пацієнтів із підозрою на тяжке ушкодження мозку. Організація також співпрацює з іншими британськими та міжнародними службами швидкої допомоги, щоб перевірити підхід на більшій і різноманітнішій групі пацієнтів, а також готує програму BRAIN-FIRST2.

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