У Британії створили індекс ризику падінь і делірію через ліки — News-Medical

У Великій Британії дослідники розробили індекс антихолінергічних препаратів ACMI, що має допомагати лікарям і фармацевтам визначати пацієнтів віком від 65 років із підвищеним ризиком делірію та падінь. Як повідомляє News-Medical, інструмент створили науковці Університету Лідса, Університету Ліверпуля та Бредфордського інституту досліджень здоров’я за фінансування Health Data Research UK.

Оцінка сукупного впливу ліків

Антихолінергічні препарати застосовують для лікування різних станів, однак такий ефект можуть мати й ліки, для яких він не є основним. Одночасний прийом кількох таких засобів формує антихолінергічне навантаження. За даними дослідників, воно пов’язане з більшим ризиком делірію, падінь і деменції, особливо серед літніх людей.

ACMI розраховує це навантаження з урахуванням ризику делірію або падіння. Його розробили для інтеграції в електронні медичні записи, щоб медики могли швидше визначати пацієнтів із високими показниками та пріоритетно проводити перегляд призначених препаратів.

У Великій Британії щороку щонайменше один антихолінергічний препарат призначають приблизно 50% людей старшого віку. Водночас автори наголошують, що в окремих випадках такі ліки можуть бути оптимальним методом лікування.

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Випробування в Бредфорді та лікарнях

Команда пілотно застосувала ACMI у практиках лікарів загальної практики в Бредфорді. Система автоматично формувала перелік пацієнтів від 65 років із показником ACMI, переліком препаратів, що вплинули на нього, та прогнозованим однорічним ризиком падіння або делірію. Без такого інструменту фармацевтам довелося б розраховувати ці дані для кожної людини окремо.

Індекс розробили та перевірили на знеособлених медичних даних майже 750 тисяч людей віком понад 65 років. Для цього використали пов’язані дані первинної й вторинної медичної допомоги Західного Йоркширу, а потім протестували модель на великій національній базі даних пацієнтів Уельсу.

Клінічна система підтримки рішень ACMICS, заснована на індексі, вже працює у двох трастах Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Вона автоматично перераховує показник, коли антихолінергічний препарат призначають або скасовують. Також дослідники тестують ACMI у геріатричних та ортопедичних відділеннях для пацієнтів із переломами стегна.

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