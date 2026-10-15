У Британії трансжінок не розміщуватимуть у жіночих палатах — The Guardian

У Великій Британії Національна служба охорони здоров’я Англії NHS England оприлюднила нові правила щодо одностатевих просторів у лікарнях: трансжінок більше не розміщуватимуть у палатах лише для жінок. Палати, туалети й роздягальні для осіб однієї статі надалі використовуватимуть відповідно до біологічної статі людини, а не її гендерної ідентичності, повідомляє The Guardian.

Пріоритет клінічних потреб

У рекомендаціях зазначено, що трансгендерних людей слід розміщувати відповідно до їхньої біологічної статі, водночас забезпечуючи їхні клінічні потреби, приватність, гідність і безпеку, а також безпеку інших пацієнтів, які перебувають у тому самому приміщенні.

Якщо клінічні потреби та вимоги до одностатевого розміщення неможливо виконати одночасно, пріоритет надаватимуть клінічним потребам. NHS England також оновила настанови для персоналу: усі організації мають провести аудит наявних умов для захисту приватності, гідності та безпеки працівників.

У медичних трастах, де переважають приміщення для осіб однієї статі, можуть облаштовувати альтернативи, зокрема одномісні кімнати або змішані приміщення з окремими кімнатами, що замикаються. Раніші правила NHS England дозволяли пацієнтам і працівникам розміщуватися в палатах або користуватися відповідними приміщеннями за гендерною ідентичністю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція та правовий контекст

Організації TransActual і Trans+ Solidarity Alliance у спільній заяві розкритикували нові рекомендації. Вони заявили, що правила можуть спричинити операційні труднощі для лікарень з обмеженими ресурсами та залишити медиків без чіткого розуміння, як безпечно надавати допомогу трансгендерним пацієнтам.

Настанови оновили після торішнього рішення Верховного суду Великої Британії щодо трактування термінів «жінка» та «стать» у Законі про рівність. Суд постановив, що ці терміни стосуються біологічної жінки та біологічної статі й не охоплюють трансжінок із сертифікатами про юридичне визнання гендеру.

Керівниця та співзасновниця благодійної організації Sex Matters Мая Форстейтер привітала зміну політики, однак висловила занепокоєння щодо практичного виконання правил. Юристка Бетані Гатчісон, яка представляла медсестер у справі проти лікарні Дарлінгтона, також підтримала оприлюднення нових настанов.

Читай нас у