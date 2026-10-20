У Британії виявили 18 нових видів бактерій у даних про рак простати — News-Medical

У Великій Британії дослідники Університету Східної Англії відновили геноми 18 раніше неописаних видів бактерій у даних секвенування пацієнтів із раком простати. Більшість виявлених мікроорганізмів походила з ротової порожнини, зокрема представники родів Porphyromonas і Treponema, повідомляє News-Medical.

Дані, які раніше відкидали

Команда проаналізувала 2176 наборів даних секвенування, зібраних міжнародним консорціумом Pan Prostate Cancer Group. Науковці відновили 249 майже повних бактеріальних геномів у даних 194 пацієнтів. Із них 24 геноми не відповідали жодному з видів, що були описані раніше.

Під час секвенування пухлин або зразків крові частина фрагментів ДНК не збігається з людським геномом. Зазвичай такі дані відфільтровують як шум, однак цього разу вчені застосували метагеномне складання, щоб відновити з цих фрагментів бактеріальні геноми. Для 16 нових організмів команда запропонувала тимчасові наукові назви, серед яких Candidatus Porphyromonas leptis, Candidatus Treponema oralis та Candidatus Nanosyncoccus prostatocharitus.

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Причинний зв’язок ще не встановлено

Дослідники наголошують, що не стверджують про здатність цих бактерій спричиняти рак простати. Водночас отримані геноми можуть допомогти створити специфічні ДНК-тести, виростити мікроорганізми в лабораторії та окремо дослідити їхній можливий зв’язок з агресивним перебігом хвороби.

Раніше команда повідомляла про зв’язок набору анаеробних бактерій, частина яких походить із ротової порожнини, з більш ніж удвічі вищою ймовірністю прогресування раку простати. У новій роботі також визначили ймовірні умови культивування виявлених мікроорганізмів і розробили валідований ДНК-тест для точного виявлення одного з видів. Дослідження опублікували в журналі npj Biofilms and Microbiomes.

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