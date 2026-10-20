У Британії за п’ять років знизилася підтримка принципів NHS — The Guardian

У Великій Британії протягом 2021–2025 років знизилася підтримка ключових принципів Національної служби охорони здоров’я NHS: безоплатності послуг, доступності для всіх і фінансування коштом податків. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на аналіз даних опитування British Social Attitudes, проведений аналітичним центром King’s Fund.

Загалом підтримка трьох засад NHS зменшилася, однак серед міленіалів дещо зросла підтримка фінансування служби через податки. Аналітики вивчали погляди представників покоління Z, міленіалів, покоління X, бебі-бумерів і людей, народжених до Другої світової війни.

Підтримка доступності для всіх

Найвідчутніше знизилася частка тих, хто вважає, що NHS має бути доступною для кожного. Серед опитаних, народжених до Другої світової війни, цей показник зменшився з 87,1% у 2021 році до 73,2% у 2025-му — на 13,9 відсоткового пункту. Серед бебі-бумерів підтримка впала з 83,1% до 71,2%.

Ідею безоплатного користування послугами NHS також підтримують менше людей, хоча її й далі схвалюють від 85% до 92% респондентів залежно від вікової групи.

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Розбіжності між поколіннями

King’s Fund назвав виявлену тенденцію поколіннєвим розломом у ставленні до фінансування NHS. Серед представників покоління Z підтримка податкового фінансування служби за п’ять років скоротилася на 11,2 відсоткового пункту — більше, ніж серед покоління X, бебі-бумерів і старших респондентів. У 2025 році цей підхід підтримували 74,1% представників покоління Z, тоді як в інших групах — щонайменше 80%.

Старша аналітикиня King’s Fund Даніель Джефферіс припустила, що на зміну настроїв могли вплинути економічні труднощі, високі витрати на житло, студентські борги, стагнація зарплат і тривале очікування медичної допомоги. Вона також зазначила, що зміни у ставленні громадськості до міграції можуть бути пов’язані зі зниженням упевненості в тому, що NHS має бути доступною для всіх.

Генеральний директор NHS Alliance Кіаран Девейн назвав будь-яке послаблення підтримки приводом для занепокоєння, водночас наголосивши, що навіть серед покоління Z нинішню модель фінансування все ще підтримує більшість.

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