У Британії закінчилися пластирі FemSeven Conti — The Guardian

У Великій Британії виник дефіцит окремих засобів для замісної гормональної терапії (ЗГТ). Пластирі FemSeven Conti відсутні в наявності й, згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення, можуть залишатися недоступними до пізнього листопада. Також бракує кількох видів пластирів Estradot; очікується, що ця ситуація триватиме до січня, повідомляє The Guardian.

Які препарати недоступні

FemSeven Conti містить естрадіол — різновид естрогену — та синтетичний прогестоген левоноргестрел. Пластирі Estradot також містять естрадіол. Проблеми з постачанням деяких продуктів Estradot почалися ще в грудні 2024 року, за даними Управління бізнес-послуг Національної служби охорони здоров’я Англії.

За даними цього відомства, у 2025–2026 роках ЗГТ для полегшення симптомів менопаузи призначили майже 2 млн жінок в Англії віком від 40 років. ЗГТ може випускатися у формі гелів, спреїв, пластирів, таблеток, кремів та внутрішньоматкових систем. Зазвичай терапія поєднує естроген і прогестоген, хоча жінкам після гістеректомії потрібні лише препарати з естрогеном.

Можливі заміни

У повідомленні щодо FemSeven Conti як альтернативи названо Evorel Conti, Estradot Conti 30/95 та Estradot Conti 40/130. Вони містять естрадіол і інший синтетичний прогестоген — норетистерон — та застосовуються двічі на тиждень, а не раз на тиждень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Консультантка з сексуального та репродуктивного здоров’я Пола Бріґґс зазначила, що ключовим чинником під час заміни є збереження тієї самої дози естрадіолу та способу його введення через шкіру. У протоколах на випадок серйозного дефіциту Estradot також вказані пластирі Estraderm MX і Evorel.

Що радять пацієнткам

Членкиня правління Національної фармацевтичної асоціації Сехар Шахід порадила людям, чиє звичне лікування ЗГТ було перерване, звернутися до медичного фахівця. Фармацевтка Собія Касім застерегла не залишати пластир довше за визначений термін, не розрізати його та не позичати препарати іншим людям.

Бріґґс вважає, що дефіцит таких засобів може повторюватися, оскільки використання ЗГТ щороку зростає більш ніж на 10%. Шахід закликала уряд створити робочу групу за участю всіх ланок ланцюга постачання.

Читай нас у