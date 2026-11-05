У британському дослідженні не виявили переваги підготовки до діалізу — News-Medical

У Великій Британії рандомізоване дослідження за участю 445 літніх людей із нирковою недостатністю не виявило переваги підготовки до діалізу над структурованим консервативним веденням без діалізу, якщо одночасно враховувати тривалість і якість життя. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження Prepare for Kidney Care, опубліковане в The Lancet.

Учасники та перебіг випробування

Дослідження очолив Університет Брістоля у співпраці з Bristol NHS Foundation Trust. У ньому взяли участь пацієнти з 31 ниркового центру Великої Британії — приблизно половини профільних служб країни. Близько 75% учасників були віком від 80 років, а решта — віком 65–79 років і мали додаткові проблеми зі здоров’ям.

Учасників випадково розподілили на дві групи. Одна готувалася до ниркового діалізу, інша — до структурованої програми консервативного ведення ниркової недостатності без діалізу. Випробування тривало дев’ять років, з яких сім років відвели на набір учасників, а середня тривалість спостереження становила 4,5 року.

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Основні результати

За даними дослідників, жоден із двох підходів не показав кращих результатів за сукупною оцінкою тривалості та якості життя. Лише 28% людей, які готувалися до діалізу, зрештою почали процедуру. Учасники обох груп частіше помирали від інших причин, ніж потребували діалізу, що відображає складний стан здоров’я цієї категорії пацієнтів.

Автори наголосили, що результати не стосуються людей, які вже проходять діаліз, а також молодших і фізично міцніших пацієнтів. Для них діаліз і трансплантація нирки залишаються стандартними методами лікування.

Керівник проєкту Фергус Каскі зазначив, що для літніх пацієнтів із супутніми захворюваннями або крихкістю обидва підходи варто розглядати як можливі варіанти. Консервативне ведення без діалізу є активним лікуванням, а пацієнти можуть згодом змінити своє рішення та перейти до діалізу.

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