У британському пабі тест виявив сліди кокаїну й кетаміну — News-Medical

Дослідники Університету Суррея протестували метод швидкого аналізу поверхонь у діючому пабі на півдні Англії та виявили сліди кокаїну й кетаміну у вбиральнях, на столах і в барній зоні. Про результати дослідження, опублікованого в Journal of Mass Spectrometry, повідомляє News-Medical.

420 мазків за три тижні

Команда зібрала 420 поверхневих мазків в одному пабі та порівняла три підходи до аналізу. Перший передбачав пряме нетаргетоване дослідження мазків без підготовки зразка, другий — нетаргетований аналіз зразків після екстракції розчинником, третій — таргетований пошук визначених хімічних сигнатур.

Кокаїн виявили на всіх відібраних поверхнях у вбиральнях за допомогою кожного з трьох підходів. Найвищі концентрації зафіксували саме у цих приміщеннях. Для таргетованого методу з екстракцією розчинником загальна діагностична точність становила 64,29% для кокаїну та 83,81% для кетаміну порівняно з підтверджувальними лабораторними тестами.

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Аналіз менш ніж за дві хвилини

Метод ASAP-MS — мас-спектрометрія з атмосферним зондом для аналізу твердих речовин — не потребує хроматографічного розділення компонентів, яке застосовують у традиційних лабораторних дослідженнях. Зразок подають у нагріте джерело на скляному капілярі, випаровують потоком азоту та іонізують без попереднього розділення. Сам аналіз триває менш ніж дві хвилини.

Найнижчі зафіксовані за таргетованого підходу рівні становили 20 пікограмів на мікролітр для кокаїну та 0,78 нанограма на мікролітр для кетаміну. Водночас кетамін виявився складнішим для аналізу: речовина затримується у волокнах ватних тампонів і повільніше випаровується. Прямий аналіз мазків пропустив частину зразків із кетаміном, які пізніше підтвердили лабораторними методами.

Дослідники також зафіксували 15 хибнопозитивних результатів у трьох схемах аналізу. Частину з них пов'язали з прокаїном — речовиною, яку іноді додають до кокаїну і яка має майже ідентичну до кетаміну хімічну сигнатуру.

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