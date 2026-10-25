У Дарвіні дані вагітних пацієнток потрапили в Instagram — ABC News Australia

У лікарні Royal Darwin Hospital у Дарвіні, Австралія, конфіденційна медична інформація приблизно десятка вагітних пацієнток стала доступною в Instagram-акаунті з 28 тисячами підписників. Керівництво закладу вибачилося перед постраждалими, повідомляє ABC News.

Які дані стали доступними

У листі пацієнткам лікарня зазначила, що на зображеннях і відео були видимі імена, номери лікарняних карток, дані про палати й ліжка, імена консультантів, причини звернення, медична історія, результати обстежень і план лікування. Також серед оприлюднених матеріалів було відео з робочої наради, на якому медики обговорювали догляд за однією з пацієнток.

За даними керівництва Royal Darwin Hospital, зображення та відео в соцмережі опублікувала лікарка з іноземною медичною освітою, яка перебувала при відділенні акушерства та гінекології як медичний спостерігач. Вона не мала права брати участь у лікуванні пацієнтів, а її перебування в NT Health як медичного спостерігача припинили.

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Позиція лікарки та реакція пацієнтки

Лікарка Неда Могарехабед заявила ABC News, що не може підтвердити, як саме були опубліковані зображення і чи походять вони з акаунта, який вона нині контролює. Вона також сказала, що не мала наміру розкривати інформацію про пацієнтів і серйозно ставиться до захисту приватності.

Одна з постраждалих, продюсерка ABC Radio Darwin Шанель Тобін, розповіла, що надала згоду на присутність медичного спостерігача під час прийому. Про витік вона дізналася від людини, яка побачила її ім'я в дописі. Тобін назвала інцидент шокуючим і висловила сподівання, що він стане для лікарні приводом переглянути підхід до захисту даних та інструктажу медичних спостерігачів.

Віцепрезидентка Північнотериторіального відділення Австралійської медичної асоціації Дейна Данкан наголосила, що будь-яке порушення конфіденційності пацієнтів є неприйнятним, а медична команда повинна зберігати їхні персональні дані в таємниці.

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