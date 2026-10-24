Дослідники зі США у дослідженні за участю 46 дітей віком від семи до десяти років виявили зв’язок між більшим споживанням ультраоброблених продуктів, сильнішою реакцією мозку на зображення апетитної їжі та зростанням індексу маси тіла й відсотка жиру в організмі за рік. Як повідомляє News-Medical, результати опублікували в журналі JAMA Network Open.

МРТ під час перегляду зображень їжі

Учасники є частиною довготривалого дослідження BrainChild, присвяченого ризикам діабету та ожиріння. На початку роботи всі діти мали здорову вагу. Дослідники зібрали дані про їхній раціон, індекс маси тіла, відсоток жиру в організмі та окружність талії, а також провели магнітно-резонансну томографію, поки діти дивилися на фотографії привабливої їжі — зокрема печива та картоплі фрі.

У дітей, які споживали більше ультраоброблених продуктів, зафіксували сильнішу реакцію на такі зображення в дорсальному стриатумі — ділянці мозку, пов’язаній із винагородою та мотивацією. Водночас інтенсивніша реакція цієї ділянки асоціювалася з вищим індексом маси тіла та більшим відсотком жиру в організмі через один рік.

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Зв’язок із показниками тіла

Наприкінці спостереження діти з більшим споживанням ультраобробленої їжі також мали більші окружність талії, індекс маси тіла та відсоток жиру в організмі. Після врахування відмінностей у реакції дорсального стриатуму зв’язок між споживанням ультраоброблених продуктів та індексом маси тіла послабшав на 31%, а зв’язок із відсотком жиру в організмі — на 44%.

До ультраоброблених продуктів у матеріалі віднесено, зокрема, сухі сніданки, фасований хліб та швидкорозчинні супи. Такі продукти виробляють із розрахунком на виразний смак, зручність і тривале зберігання; вони часто містять штучні підсолоджувачі, барвники та інші інгредієнти, які зазвичай не використовують у домашній кухні.

Автори наголошують, що дослідження має спостережний характер і не встановлює причинно-наслідкового зв’язку: воно не доводить, що ультраоброблена їжа спричиняє зміни активності мозку або набір ваги. Старша авторка роботи планує інтервенційне дослідження, у якому дітям, що регулярно споживають такі продукти, пропонуватимуть менш оброблену їжу та відстежуватимуть зміни мозкових реакцій і показників тіла.

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