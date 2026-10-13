У дослідженні 4 із 8 пацієнтів краще виконували зорові завдання — News-Medical

У дослідженні фази 1 за участю 10 дорослих із запущеним пігментним ретинітом оптогенетична генна терапія у поєднанні зі світлостимулювальними окулярами продемонструвала попередні ознаки часткового відновлення зорових функцій. У чотирьох із восьми учасників, які завершили поведінкові тести, зафіксували помірне поліпшення виявлення або розрізнення предметів під час використання пристрою, повідомляє News-Medical.

Як працює метод

Учасникам ввели в око з гіршим зором вірусний вектор із геном білка ChrimsonR, чутливого до світла. Цей білок має надати світлочутливість збереженим нервовим клітинам сітківки, коли її фоторецептори суттєво пошкоджені хворобою. Спеціальні окуляри з камерою фіксують зміни освітлення та проєктують на сітківку імпульси бурштинового світла з довжиною хвилі близько 595 нанометрів.

Усі учасники мали глибоке порушення зору в оці, яке лікували: вони могли щонайбільше розрізняти рух руки, сприймати світло або не сприймали його взагалі. Дослідники перевіряли світлочутливість, здатність виявляти, локалізувати й торкатися предметів, а також розрізняти орієнтацію смуг. Під час поведінкових тестів неліковане око закривали.

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Результати та безпека

Після лікування у семи учасників покращилася світлочутливість під час тестування в окулярах, а в шести це поліпшення відповідало критерію клінічної значущості. Серед восьми людей, які пройшли поведінкові випробування, п'ятеро точніше виявляли блокнот із пристроєм. У середньому точність виявлення в цьому тесті зросла приблизно на 22 відсоткові пункти, локалізації — на 13, дотику до об'єкта — на 12.

П'ятеро учасників також показали кращі результати у тесті на визначення орієнтації смуг. Електроенцефалографія у п'ятьох відібраних пацієнтів, серед яких були чотири учасники з поведінковими поліпшеннями, показала вищу точність декодування за даними ЕЕГ під час використання окулярів. Це узгоджується з надходженням візуальних сигналів до кори головного мозку, але не доводить ефективності лікування.

У дослідженні зареєстрували 34 небажані явища з боку очей у дев'яти учасників; більшість були легкими або помірними. Один пацієнт мав тяжку, але короткочасну оклюзію центральної артерії сітківки відразу після ін'єкції, яка минула за кілька хвилин. Автори зазначили, що метод не відновив детального чи кольорового зору, а його ефективність і довгострокову безпеку необхідно перевірити у більших контрольованих дослідженнях.

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