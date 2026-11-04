У дослідженні аналіз крові мав 95% точності проти 59% для калу — News-Medical

У Флоренції, Італія, дослідники порівняли профілі коротколанцюгових жирних кислот у сироватці крові та калі 193 учасників. Модель, що використовувала показники крові, розрізняла рак товстої кишки, целіакію, ожиріння та здорових людей із загальною точністю 95%, тоді як модель на основі зразків калу показала 59%, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

До аналізу увійшли 35 пацієнтів із целіакією, 30 — із неметастатичним раком товстої кишки, 33 людини з ожирінням і 95 здорових учасників контрольної групи. Усі зразки крові та калу збирали під час встановлення діагнозу, до початку лікування. Дослідники визначали концентрації семи коротколанцюгових жирних кислот методом газової хроматографії та мас-спектрометрії.

Серед вимірюваних речовин були оцтова, масляна, пропіонова, валеріанова, ізомасляна, ізовалеріанова та 2-метилмасляна кислоти. Для машинного навчання використали 80% даних, а решту 20% залишили для тестування моделі. У тестовій вибірці модель на основі калу правильно класифікувала приблизно 63% здорових учасників, 57% людей з ожирінням або целіакією та 50% пацієнтів із раком товстої кишки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поєднання двох типів зразків

Додавання даних із калу до показників сироватки лише незначно поліпшило загальну точність класифікації — до 97%. Найбільш інформативними для моделі на основі крові були валеріанова, пропіонова, ізовалеріанова та 2-метилмасляна кислоти. Водночас зв’язок між показниками цих кислот у крові та калі виявився слабким, що, на думку авторів, свідчить про різну й взаємодоповнювальну інформацію з двох біологічних середовищ.

Автори застерігають, що дослідження було невеликим: точність моделі на основі сироватки оцінювали на тестовій групі приблизно з 39 осіб. На результати також могли вплинути відмінності між групами за віком, індексом маси тіла та іншими характеристиками. Для використання такого аналізу як клінічного діагностичного тесту потрібні більші незалежні дослідження.

Читай нас у