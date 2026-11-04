У дослідженні БАС і лобово-скроневої деменції виявили 793 пари родичів — News-Medical

Дослідники Інституту та клініки мозку Університету Маккуорі проаналізували генетичні дані 3524 людей із лобово-скроневою деменцією та хворобою рухового нейрона, також відомою як бічний аміотрофічний склероз. Учасники когорти були з Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії. Команда виявила 793 пари родичів — від братів і сестер до троюрідних кузенів, повідомляє News-Medical.

Генетичні родини

Для пошуку зв’язків науковці застосували аналіз прихованої спорідненості, який дає змогу встановити спільне походження людей за ДНК. Понад 30% виявлених споріднених зв’язків раніше не були відомі.

На підставі цих даних дослідники сформували 73 нові сімейні дерева на основі ДНК для людей, у яких до того не було відомого генетичного пояснення хвороби. Провідна авторка роботи Ліндал Генден зазначила, що за хвороб дорослого віку встановити родинні зв’язки лише за сімейною історією складно: не всі носії пов’язаного із захворюванням генетичного варіанта мають симптоми, а дані про родичів можуть бути неповними.

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Спільне походження

Дослідники також вивчили спільне походження навколо відомих генів, пов’язаних із БАС і лобово-скроневою деменцією, зокрема SOD1 та C9orf72. Вони виявили мережі спільного походження, у яких однакову генетичну зміну люди успадкували від далекого спільного предка. Такі мережі поєднали родини, які раніше вважалися не пов’язаними, зокрема людей зі спорадичними формами хвороби.

Серед пацієнтів, яких клінічно віднесли до спорадичних випадків, генетичний зв’язок з іншою людиною з когорти мали майже 16% осіб із лобово-скроневою деменцією та 5,5% людей із БАС. Деякі генетично споріднені учасники мали різні діагнози. Результати дослідження опублікували в журналі Brain.

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