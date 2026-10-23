У дослідженні фрукти й овочі пов’язали з меншою кількістю випадків діалізу — News-Medical

У 10-річному рандомізованому дослідженні за участю 108 дорослих із хронічною хворобою нирок третьої стадії та метаболічним ацидозом раціон із фруктами й овочами пов’язали з меншою кількістю госпіталізацій, звернень до відділень невідкладної допомоги та випадків переходу на діаліз. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на Американське товариство нефрології.

Три групи учасників

Учасників порівну розподілили на три групи — по 36 осіб. Перша отримувала фрукти й овочі, щоб удвічі зменшити кислотне навантаження раціону. Другій групі призначили пероральний бікарбонат натрію з такою самою метою, а третя отримувала звичайну медичну допомогу. Стан учасників оцінювали щороку протягом 10 років.

Метаболічний ацидоз — це надмірне накопичення кислоти в організмі. Пероральний бікарбонат натрію є стандартним лікуванням цього стану у людей із хронічною хворобою нирок, зазначає джерело.

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Госпіталізації та діаліз

За час спостереження серед усіх учасників зафіксували 115 госпіталізацій, 166 звернень до відділень невідкладної допомоги, а 34 пацієнтам знадобився діаліз. У групі фруктів і овочів сталося 14 госпіталізацій проти 64 у групі звичайної допомоги. Кількість звернень до відділень невідкладної допомоги становила 20 проти 88 відповідно.

На діаліз перейшли чотири учасники з групи фруктів і овочів та 16 учасників групи звичайної допомоги. Водночас за цими показниками не виявили різниці між пацієнтами, які отримували бікарбонат натрію, та групою звичайної допомоги.

Авторка дослідження Німріт Горая з Baylor Scott and White Health заявила, що втручання з фруктами й овочами пов’язали зі сприятливішими довгостроковими результатами та меншим використанням медичних послуг без збільшення загальних витрат системи охорони здоров’я чи суспільства. Результати планують представити на ASN Kidney Week 2026, що триватиме 22–25 жовтня.

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