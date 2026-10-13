Дослідження за участю 147 дорослих показало, що Samsung Galaxy Watch 6 може допомагати виявляти обструктивне апное сну середнього та тяжкого ступеня. Пристрій правильно розрізняв такі випадки у 94% випадків. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на Американську академію медицини сну.

Результати дослідження

За стандартних налаштувань функція виявлення апное сну на годиннику мала чутливість 94% і специфічність 67%. Чутливість відображає здатність тесту виявляти людей із порушенням, а специфічність — відрізняти людей без нього.

Серед учасників із високим ризиком і високим гіпоксичним навантаженням пристрій продемонстрував 100% чутливість і специфічність. Гіпоксичне навантаження є фізіологічним показником низького насичення крові киснем.

Середній вік учасників становив 54 роки. Вони або вже мали діагноз апное сну середнього чи тяжкого ступеня, або високу ймовірність цього стану до початку тестування. Учасники носили Galaxy Watch 6 дві ночі під час досліджень сну в Центрі медицини сну Stanford Health Care та ще три ночі вдома. Результати функції годинника порівнювали з даними нічних досліджень сну.

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Годинник не замінює діагностику

Автори роботи наголошують, що носимий пристрій призначений для скринінгу, а не для встановлення діагнозу. Він може допомогти визначити людей, яким варто пройти формальне діагностичне обстеження та своєчасно розпочати лікування.

Обструктивне апное сну виникає, коли під час сну через блокування верхніх дихальних шляхів дихання неодноразово зупиняється або обмежується. Американська академія медицини сну пов'язує нелікований стан із підвищеним ризиком інсульту, серцевих нападів, депресії та дорожньо-транспортних аварій. Людям зі звичним хропінням, епізодами задихання або задухи уві сні радять звернутися до лікаря чи акредитованого центру медицини сну.

Роботу опублікували 27 серпня в Journal of Clinical Sleep Medicine.

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