Дослідники UC Davis Health дійшли висновку, що під час операцій з видалення нерабдоміосаркомних сарком м’яких тканин у дітей і молодих людей негативний хірургічний край завширшки 1 мм може бути пов’язаний із низьким ризиком місцевого рецидиву. Про результати великого проспективного дослідження ARST0332, опублікованого в JAMA Surgery, повідомляє News-Medical.

Результати дослідження

У дослідженні Children's Oncology Group оцінили дані 266 пацієнтів без метастазів віком до 30 років; медіанний вік становив 13,7 року. Усім учасникам повністю видалили пухлину, а мікроскопічне дослідження країв резекції не виявило ракових клітин. Медіанна тривалість спостереження становила 6,2 року.

Точну ширину хірургічного краю вдалося встановити у 132 учасників. Оціночний ризик рецидиву в ділянці операції протягом п’яти років становив 4,9% за краю в 1 мм, 2% — за краю від 2 до 5 мм і 0% — за краю щонайменше 6 мм.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Значення для хірургії

Традиційно, якщо це можливо, рекомендований край резекції становить 1–2 см. Однак у дітей ширший обсяг видалення тканин може ускладнити збереження прилеглих нервів, кровоносних судин, сухожиль або суглобів. На думку авторів, менший край, вільний від пухлинних клітин, може допомогти зберегти більше здорової тканини та функцію кінцівки.

178 учасників отримали лише хірургічне лікування, ще 88 — хіміотерапію та променеву терапію до або після операції. За словами старшого автора дослідження Р. Лора Рендалла, менші пухлини розміром до 5 см за близьких країв резекції часто мали добрі результати й без хіміопроменевого лікування, тоді як для більших пухлин імовірно потрібне поєднання операції з хіміотерапією та променевою терапією.

Нерабдоміосаркомні саркоми м’яких тканин охоплюють різні злоякісні пухлини тканин, з яких розвиваються м’язи, нерви та сухожилля. Автори наголосили, що рішення про ширину хірургічного краю мають ухвалювати мультидисциплінарні команди з досвідом лікування рідкісних дитячих сарком.

Читай нас у