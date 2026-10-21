У дослідженні UCLA добавку пов’язали з поліпшенням когнітивних симптомів — News-Medical

У Лос-Анджелесі, США, дослідники UCLA Health провели клінічне дослідження добавки з оксалоацетатом серед жінок, які перенесли рак молочної залози та скаржилися на значні когнітивні порушення після лікування. Після восьми тижнів прийому добавки 16 учасниць, які завершили дослідження, повідомили про поліпшення пам’яті, концентрації та інших когнітивних симптомів, повідомляє News-Medical.

Учасниці та схема дослідження

У випробуванні фази II взяли участь 18 жінок із ранньою стадією раку молочної залози. Від моменту встановлення діагнозу минуло від одного до п’яти років, а середній вік учасниць становив близько 50 років. Більшість із них раніше отримували хіміотерапію, майже 90% на час дослідження проходили ендокринну терапію.

Учасниці приймали по 500 міліграмів оксалоацетату двічі на день протягом восьми тижнів. Дослідники оцінювали когнітивні симптоми за анкетами, а також проводили стандартизовані нейропсихологічні тести на увагу, пам’ять, швидкість оброблення інформації та виконавчі функції. Окремо вимірювали втому, якість сну, тривожність, депресивні симптоми, фізичне й психічне здоров’я.

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Результати та обмеження

Середній показник за основною шкалою сприйнятих когнітивних порушень зріс із 29,1 бала до початку прийому добавки до 55,5 бала через вісім тижнів. За даними дослідників, це означало перехід групи з діапазону, який вважали порушеним, до нормального. Зміни фіксували вже через чотири тижні, а наприкінці дослідження вони зазвичай були виразнішими.

Автори також повідомили про зменшення загальної та психічної втоми, поліпшення фізичного функціонування, а за результатами тестів — про кращі показники виконавчих функцій і швидкості оброблення інформації. Водночас вони наголосили, що висновки є попередніми: дослідження було малим і не мало групи плацебо або групи порівняння, тому неможливо остаточно встановити, чи саме оксалоацетат зумовив поліпшення.

Добавку загалом добре переносили. Найчастіше учасниці повідомляли про розлади з боку травної системи, зокрема нетравлення, здуття живота, закреп, діарею та нудоту. Дві учасниці припинили прийом через такі симптоми, серйозних небажаних явищ не зафіксували. Команда готує рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження фази II, яке планують відкрити наприкінці 2026 року.

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