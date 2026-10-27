У ДР Конго кількість підтверджених випадків Еболи перевищила 10 тисяч — Daily Maverick

У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків Еболи сягнула 10 060, а кількість померлих від вірусу — 4 887. Про це свідчать останні дані національного інституту громадського здоров’я, повідомляє Daily Maverick.

Найбільший спалах у країні

Спалах, про який оголосили в середині травня, спричинив рідкісний вид Еболи Бундібуджіо. Він уже став найбільшим і найсмертоноснішим у ДР Конго, перевершивши епідемію 2018–2020 років.

Нинішній спалах посідає друге місце у світі за кількістю випадків і смертей після епідемії в Західній Африці 2014–2016 років. Тоді хворобу виявили більш ніж у 28 600 людей, а понад 11 тисяч осіб померли, переважно в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

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Випадки в інших країнах

Раніше цього місяця Кенія повідомила про перший випадок Еболи, а згодом — загалом про дев’ять. Чоловік, який подорожував із Конго через Уганду, помер у Найробі. Минулого тижня про випадок Еболи також повідомила Нігерія, ставши четвертою африканською країною, де зафіксували інфекцію.

Медики з’ясовують, як заразилася дружина швейцарського дипломата, яка не подорожувала до Конго. Уряд Швейцарії заявив, що вона, ймовірно, інфікувалася в Уганді. У понеділок жінку та її чоловіка доправили до лікарень у Швейцарії. В Уганді в травні та червні зареєстрували 20 випадків, переважно завезених із Конго, але Всесвітня організація охорони здоров’я у серпні оголосила країну вільною від Еболи.

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