У ДР Конго спалах Еболи поширився на 65-ту медичну зону — Anadolu Agency

Спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго поширився на нову медичну зону в провінції Бас-Уеле. За даними Anadolu Agency, Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що Даква стала новою медичною зоною, ураженою штамом Бундібуджіо. Від початку спалаху кількість уражених медичних зон зросла до 65.

Понад 9 тисяч підтверджених випадків

Згідно з останнім ситуаційним звітом ВООЗ, після оголошення спалаху у травні в ДР Конго підтвердили 9 066 випадків захворювання, зокрема 4 381 смерть.

Епідемія охопила сім провінцій: Верхнє Уеле, Ітурі, Північне Ківу, Південне Ківу, Бас-Уеле, Чопо та Південне Убангі. У ВООЗ зазначили, що передавання вірусу в постраждалих регіонах є нерівномірним.

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Найбільше випадків фіксують в Ітурі

Основним осередком спалаху залишається провінція Ітурі. Значне передавання вірусу також триває у Північному Ківу та Верхньому Уеле.

Менеджерка ВООЗ з реагування на спалах у країні Кетрін Свеллвуд заявила про занепокоєння високою часткою смертей у громадах, яка становить близько 60%. За її словами, протягом останніх тижнів приблизно третину нових випадків становили смерті в громадах, тобто медичні служби не виявляли хворих до їхньої смерті.

Цей спалах став найбільшим і найсмертоноснішим в історії ДР Конго та другим за масштабом спалахом Еболи у світі після епідемії в Західній Африці 2014–2016 років. Африканські центри з контролю та профілактики захворювань закликали посилити регіональну готовність після того, як Кенія повідомила про перший завезений із ДР Конго випадок. 14 жовтня кенійська влада підтвердила другий випадок штаму Бундібуджіо — у 39-річного чоловіка, близького родича людини з першим підтвердженим випадком.

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