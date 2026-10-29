У Дубаї лікарі видалили 2-сантиметрову рибну кістку з бронха — The National

У Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати, лікарі видалили 2-сантиметрову кістку молочної риби з дихальних шляхів 60-річного жителя Шарджі Уннікрішнана Сіварамана. Кістка перебувала в його дихальних шляхах майже два місяці та спричиняла постійний кашель, закладеність у грудях і утруднене дихання, повідомляє The National.

Кістку виявили на КТ

Чоловік також відчував сильну нудоту та мав блювання з домішками крові, однак спершу не усвідомлював, що кістка застрягла у дихальних шляхах. Він звертався до відділення невідкладної допомоги, але тоді причину симптомів не встановили.

Після погіршення стану пацієнт проходив подальші консультації, а комп’ютерна томографія виявила сторонній предмет. Його направили до лікарні Aster Hospital Mankhool, де медики зафіксували виражене запалення та грануляційну тканину навколо кістки. За словами пульмонологині Джолсани Огастін, кістка розміром приблизно 2 см розташовувалася в нижніх дихальних шляхах і простягалася до правого головного бронха.

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Процедура тривала до 40 хвилин

Гострі краї кістки та запалення ускладнювали її вилучення, тому до планування процедури залучили фахівців з отоларингології, пульмонології та анестезії. Лікарі мали уникнути травмування дихальних шляхів і голосових зв’язок, кровотечі та раптової обструкції дихальних шляхів.

Під час бронхоскопії медики перемістили кістку з правого головного бронха до верхніх дихальних шляхів, після чого витягли її спеціальними щипцями. Процедура тривала близько 30–40 хвилин, а пацієнта виписали приблизно через три години. Втручання провели у вересні; після нього чоловік повідомив про суттєве поліпшення дихання та загального стану.

За даними дослідження 2016 року, рибні кістки є одними з найпоширеніших харчових сторонніх предметів, які проковтують люди, особливо в Азії. Вони частіше застрягають у стравоході, ніж у дихальних шляхах. Джолсана Огастін порадила їсти рибу повільно, ретельно пережовувати їжу та не розмовляти й не сміятися під час жування.

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