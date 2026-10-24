У Дубліні виявили роль IAP у виживанні пухлин після хіміотерапії — News-Medical

Науковці Триніті-коледжу в Дубліні встановили, що білки-інгібітори апоптозу, або IAP, можуть допомагати пухлинним клітинам уникати загибелі після хіміотерапії. Як повідомляє News-Medical, результати дослідження опублікували в журналі Science Advances.

Стан передчасної сенесценції

Команда зі Smurfit Institute of Genetics під керівництвом професора медичної генетики Шеймуса Мартіна та постдокторського дослідника Гокхана Гюнея з’ясувала, що IAP нейтралізують дію так званих рецепторів смерті. Ці рецептори активуються у відповідь на пошкодження ДНК, спричинене хіміотерапевтичними препаратами, і запускають програму самознищення клітини.

За даними дослідників, клітини, які вижили, можуть перейти у стан передчасної сенесценції. Такі клітини не діляться, але впродовж кількох днів після впливу хіміотерапії істотно змінюються: вони можуть ставати майже вдесятеро більшими за звичайні та посилювати активність генів, пов’язаних із загоєнням ран.

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Роль імунної системи

Сенесцентні клітини активніше виділяють медіатори запалення, що приваблюють клітини імунної системи. Автори роботи зазначають, що пухлини можуть використовувати механізми, характерні для відновлення пошкоджених тканин: стимулювати поділ клітин, а також надходження додаткового кисню й поживних речовин через утворення нових кровоносних судин.

Дослідники також встановили, що сенесцентні пухлинні клітини, які виникли після хіміотерапії, значною мірою залежать від IAP для подальшого виживання. Сполуки-антагоністи IAP у дослідженні вибірково знищували такі клітини, повторно активуючи в них програму самознищення через рецептори смерті.

Професор Мартін заявив, що нейтралізація IAP після застосування хіміотерапії потенційно може послабити захист пухлин, перешкодити їхньому переходу в сенесценцію та знищити більше пухлинних клітин.

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