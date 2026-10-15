У ЄС зафіксували рекордні 1715 випадків вірусу Західного Нілу — Politico Europe

У країнах Європейського Союзу від початку 2026 року зареєстрували 1715 випадків зараження вірусом Західного Нілу, 130 людей померли. Це рекордний рівень поширення інфекції, яка передається переважно через укуси комарів, повідомляє Politico з посиланням на Європейський центр профілактики та контролю захворювань.

Найбільше випадків у південній Європі

Найбільше від вірусу Західного Нілу постраждали Греція, Італія та Франція. Водночас органи охорони здоров'я фіксують поширення вірусу на північ Європи.

У Нідерландах цього року зареєстрували 59 випадків інфікування людей, у Бельгії — 15. Європейський центр профілактики та контролю захворювань заявив, що виявлення вірусу серед людей і тварин у цих двох країнах свідчить про його циркуляцію дедалі північніше. У відомстві очікують, що ця тенденція триватиме в наступні роки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як зменшити ризик зараження

Приблизно у 80% інфікованих вірус Західного Нілу не спричиняє симптомів. Однак він може викликати гарячку, а у тяжких випадках — неврологічні захворювання та смерть.

ECDC рекомендує жителям і відвідувачам районів, де циркулює вірус, користуватися репелентами, носити ввечері та вночі вільний довгий одяг, а також за можливості застосовувати москітні сітки, сітки на вікнах або кондиціонування повітря.

Читай нас у