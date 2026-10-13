У Європі створили групу з ШІ у психічному здоров’ї — News-Medical

Європейський коледж нейропсихофармакології (ECNP) у Мюнхені, Німеччина, запустив першу загальноєвропейську експертну робочу групу з питань штучного інтелекту у сфері психічного здоров’я. Її представили на 39-му конгресі ECNP, де заплановано відкрите обговорення можливостей, проблем і подальших напрямів використання ШІ в психіатрії та нейронауках, повідомляє News-Medical.

План роботи на три роки

Головою групи став доктор Паріс Александрос Лалусіс із Королівського коледжу Лондона. За його словами, нова структура має підготувати експертну основу для оцінки ризиків і переваг застосування ШІ у сфері психічного здоров’я, а також рекомендації щодо подальшого розвитку галузі.

Співголова групи Тім Ханн з Університету Мюнстера повідомив, що до її складу увійшли 19 експертів із Європи та США. Вони вже розробили початковий план роботи на наступні три роки та мають намір обговорити його з ширшою спільнотою фахівців у психіатрії й нейронауках.

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Координація досліджень і регулювання

Учасники групи працюють у різних напрямах — від застосування машинного навчання для пошуку лікарських засобів і базових нейронаукових досліджень до створення та оцінювання чатботів. Одним із завдань мережі буде систематизувати інформацію про дослідників, регуляторів і проєкти в цій сфері, щоб посилити взаємодію між фахівцями.

Під час конгресу група також обговорюватиме можливість стати джерелом експертних коментарів для медіа з питань ШІ та психічного здоров’я. 13 жовтня в межах форуму відбудеться вступна сесія «Штучний інтелект у психічному здоров’ї — прогрес і небезпеки».

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