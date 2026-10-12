У Фінляндії лікування раку легень починають у середньому через 155 днів — YLE News

У Фінляндії від появи симптомів до початку лікування раку легень минає в середньому 155 днів. Це довше, ніж у Швеції, де відповідний показник становить 107 днів, і Данії — 67 днів, повідомляє YLE News з посиланням на неопубліковані результати дослідження.

Затримки на різних етапах

Дослідження, яке координує професорка онкології Університету Східної Фінляндії Оуті Куїттінен, охоплює лікування раку легень у Куопіо, Тампере, Турку та Рованіємі. Понад 50 днів від середнього терміну припадає на пацієнта, 41 день — на первинну медичну допомогу, ще 58 днів — на спеціалізовану.

За словами Куїттінен, затримки можуть виникати через складнощі із записом на прийом, нерозпізнані симптоми або діагностичні помилки на первинному рівні. У спеціалізованій медицині час додають очікування візуалізаційних досліджень, висновків і забору зразків. Вона вважає, що ситуацію могли б поліпшити підготовка лікарів первинної ланки, швидший доступ до обстежень і окремий прискорений маршрут для людей із підозрою на рак.

Немає національного реєстру

На відміну від інших країн Північної Європи, Фінляндія не має загальнонаціонального реєстру якості онкологічної допомоги, який збирав би дані лікарень про результати лікування та допомагав виявляти затримки й відмінності в наданні допомоги. Водночас фінансування його розробки у державному бюджеті на наступний рік скоротили на 400 тисяч євро.

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Фінляндія ухвалила першу національну онкологічну стратегію в листопаді 2025 року. Дорожня карта, підготовлена онкологами та Міністерством соціальних справ і охорони здоров’я, оцінює потребу у фінансуванні її реалізації у 140 млн євро. Міністерство зазначило, що виділення коштів залежатиме від політичних рішень.

Приклади пацієнток

YLE News також наводить випадок Гейді Рінтахакки, якій у 39 років діагностували агресивну форму потрійно негативного раку молочної залози. Її медикаментозне лікування в Університетській лікарні Гельсінкі почали через шість тижнів після перших симптомів; за цей час пухлина збільшилася з трьох до восьми сантиметрів.

Ще одна пацієнтка, 32-річна Юлія, спершу отримала діагноз доброякісних утворень у молочних залозах. Через вісім місяців у неї виявили рак, який суттєво зріс і поширився на лімфатичні вузли пахви. Головна лікарка онкологічного центру Університетської лікарні Куопіо Пяйві Аувінен зазначила, що рак молочної залози у молодших жінок трапляється рідше, а щільна тканина молочних залоз може ускладнювати виявлення пухлин.

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