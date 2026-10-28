У Фінляндії рослинний білок пов’язали з вищим тестостероном — News-Medical

Дослідження Університету Східної Фінляндії виявило: більше споживання тваринного білка було пов’язане з нижчим рівнем загального тестостерону в крові, а рослинного білка — з вищим. Про результати, опубліковані в International Journal of Food Sciences and Nutrition, повідомляє News-Medical.

Дані понад 2,5 тисячі чоловіків

Автори використали дані тривалого дослідження факторів ризику ішемічної хвороби серця в Куопіо. До аналізу залучили 2546 чоловіків віком від 42 до 60 років, які жили у східній Фінляндії. Їхній раціон оцінювали за чотириденними харчовими щоденниками, які вели у 1984–1989 роках, а в зразках крові визначали концентрацію загального тестостерону та глобуліну, що зв’язує статеві гормони — SHBG.

Учасників поділили на чотири групи за рівнем споживання білка. У чоловіків із найбільшим споживанням тваринного білка концентрація загального тестостерону була в середньому на 1,2 нмоль/л нижчою, ніж у групі з найменшим споживанням. Натомість у групі з найбільшим споживанням рослинного білка показник був у середньому на 1,1 нмоль/л вищим.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Окремі джерела білка

Схожі зв’язки дослідники зафіксували і для концентрації SHBG, який впливає на загальний рівень тестостерону в крові. Вищий рівень споживання молочного білка асоціювався з нижчими показниками загального тестостерону та SHBG. Білок із м’яса був пов’язаний зі зниженням SHBG, але не з рівнем загального тестостерону.

Водночас більше рослинного білка з овочів та інших джерел, окрім зернових продуктів, асоціювалося з вищою концентрацією загального тестостерону. Під час аналізу врахували вік, індекс маси тіла, а також низку харчових, поведінкових і пов’язаних зі здоров’ям чинників.

Обмеження дослідження

Науковці наголосили, що зафіксовані відмінності були статистично значущими, але відносно невеликими. Дослідження мало поперечний характер, тому не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв’язок або визначити, чи різні джерела білка безпосередньо впливають на вироблення тестостерону та його дію в організмі.

Читай нас у