У Фінляндії відкладають вакцинацію від грипу через затримки постачання — YLE News

У Фінляндії кілька регіонів перенесли графіки вакцинації проти грипу через проблеми з постачанням вакцин. Країна вже отримала близько 1 млн доз, ще 800 тисяч доз очікують, повідомляє YLE News.

Затримки у кількох регіонах

Про зміну графіків щеплень через проблеми з постачанням повідомили, зокрема, у Кюменлааксо, Сатакунті та Остроботнії. За словами директорки з розвитку Національного інституту здоров’я та добробуту Фінляндії THL Мії Контіо, проблема зачепила всю Європу та деякі інші частини світу.

Цьогорічна ситуація є незвичною, оскільки у вакцині змінили всі три компоненти, що затримало виробництво. Всесвітня організація охорони здоров’я також визначила склад вакцини пізніше, ніж зазвичай. У THL зазначили, що віруси грипу суттєво змінилися порівняно з попереднім сезоном, тому склад вакцин оновлюють для захисту від штамів, які нині циркулюють.

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Усі дози очікують до кінця року

Контіо заявила, що всі 1,8 млн замовлених для Фінляндії доз мають надійти до кінця року. За її словами, ситуація у країні краща, ніж у багатьох інших європейських державах: Фінляндія вже отримала понад половину замовлених вакцин, тоді як у деяких країнах перші щеплення розпочнуть лише наприкінці листопада.

Контіо зазначила, що щеплення ще можна буде зробити в листопаді або до Різдва, адже пік грипу зазвичай припадає на період після Нового року. Після надходження нових партій вакцини щеплення пропонуватимуть людям віком від 65 років, дітям до семи років, вагітним і людям, стан здоров’я яких відносить їх до груп ризику.

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