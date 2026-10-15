У Фландрії від вірусу Західного Нілу померли двоє людей — RMF24

У Фландрії на півночі Бельгії підтвердили 14 випадків зараження вірусом Західного Нілу. Департамент охорони здоров’я регіону повідомив про смерть двох інфікованих людей, які належали до групи підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби.

Вірус циркулює у регіоні кілька місяців

За даними RMF24, санітарні служби вважають, що вірус локально циркулює у Фландрії вже кілька місяців. Реальна кількість інфікованих може бути більшою за офіційно підтверджену, оскільки більшість заражень минає легко або без симптомів. Лише близько 1% інфікованих мають серйозні ускладнення зі здоров’ям.

Найбільший ризик тяжкого перебігу мають літні люди та особи з ослабленою імунною системою. Інфекція може спричинити неврологічні ускладнення, зокрема запалення головного мозку або мозкових оболонок.

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Влада закликає захищатися від комарів

Вірус Західного Нілу передають переважно заражені комарі. Сезон їхньої активності у Фландрії зазвичай триває до кінця жовтня, тому регіональна влада закликала жителів застосовувати репеленти, носити одяг, що закриває тіло, та уникати місць розмноження комарів.

Симптоми можуть з’явитися через один-шість днів після укусу комара. Специфічної терапії проти цієї інфекції немає: медична допомога спрямована передусім на полегшення симптомів, зокрема зниження температури та зменшення болю. Вакцини проти хвороби також немає.

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