У Франківську прооперували пацієнта з рідкісною пухлиною кишківника

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В Івано-Франківську лікарі успішно прооперували пацієнта з рідкісним новоутворенням тонкої кишки — пухлиною Ванека. Після операції чоловіка виписали додому в задовільному стані.

Пацієнт звернувся до медиків зі скаргами на періодичний біль у животі та втрату ваги. Комп’ютерна томографія виявила інвагінацію тонкої кишки — небезпечний стан, за якого одна ділянка кишки входить в іншу.

Хірурги Прикарпатського клінічного онкологічного центру видалили уражену частину кишки та відновили її цілісність. Після патогістологічного дослідження встановили остаточний діагноз — пухлина Ванека, або запальний фіброїдний поліп.

Таке новоутворення є рідкісним і має доброякісний характер. Однак воно може збільшуватися, спричиняти кишкову непрохідність та потребувати хірургічного втручання.

Джерело: Прикарпатський клінічний онкологічний центр

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