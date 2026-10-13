У Франківську прооперували пацієнта з рідкісною пухлиною кишківника
В Івано-Франківську лікарі успішно прооперували пацієнта з рідкісним новоутворенням тонкої кишки — пухлиною Ванека. Після операції чоловіка виписали додому в задовільному стані.
Пацієнт звернувся до медиків зі скаргами на періодичний біль у животі та втрату ваги. Комп’ютерна томографія виявила інвагінацію тонкої кишки — небезпечний стан, за якого одна ділянка кишки входить в іншу.
Хірурги Прикарпатського клінічного онкологічного центру видалили уражену частину кишки та відновили її цілісність. Після патогістологічного дослідження встановили остаточний діагноз — пухлина Ванека, або запальний фіброїдний поліп.
Таке новоутворення є рідкісним і має доброякісний характер. Однак воно може збільшуватися, спричиняти кишкову непрохідність та потребувати хірургічного втручання.
Джерело: Прикарпатський клінічний онкологічний центр
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