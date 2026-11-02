У Франції 97 зразків дитячого харчування відповідали лімітам ЄС — News-Medical

Дослідники проаналізували 97 зразків дитячого харчування, придбаних у французьких супермаркетах у 2024 році, та виявили, що рівні регульованих токсичних елементів відповідали максимальним нормам Європейського Союзу. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Food Additives & Contaminants: Part B, повідомляє News-Medical.

Науковці визначали концентрації 28 основних і мікроелементів у фруктових пюре, овочевих стравах, стравах з овочів і м'яса, овочів і риби, а також у дитячих кашах. До вибірки увійшли 42 фруктові пюре, 16 овочевих страв, по 18 страв із м'ясом та рибою і три зразки каш.

Риба та каші відрізнялися складом

Калій був найпоширенішим основним елементом у досліджених продуктах. У всіх зразках також виявили залізо, цинк, мідь і марганець. Дитячі каші містили більше заліза, цинку, кальцію та марганцю, що автори пов'язують зі збагаченням цих продуктів.

Кадмій визначили у 78% зразків, миш'як — у 48%, нікель — у 47%, свинець — у 44%. Рівні кадмію, свинцю та нікелю загалом були низькими. Водночас у стравах з овочами та рибою концентрація загального миш'яку була вищою: медіанний показник становив 0,0663 мг/кг, максимальний — 0,875 мг/кг.

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Не весь миш'як має однакове значення

У п'яти зразках із найвищим загальним вмістом миш'яку концентрація неорганічного миш'яку не перевищувала 0,003 мг/кг і була значно нижчою за європейський ліміт для дитячого харчування. Частка неорганічної форми становила менш як 1% загального миш'яку. Дослідники зазначили, що оцінювання потенційного ризику лише за загальною концентрацією миш'яку в рибних продуктах може істотно завищувати токсикологічно значущу частку.

Також у скляних банках із металевими кришками зафіксували вищий рівень олова, що може свідчити про вплив пакувальних матеріалів. Автори окремо зауважили, що змодельовані сценарії споживання вказали на можливий внесок готового дитячого харчування у надходження алюмінію та, меншою мірою, нікелю. Водночас ці розрахунки були ілюстративними, а не повноцінною оцінкою харчової експозиції.

Обмеженням роботи стала невелика кількість досліджених каш і визначення неорганічного миш'яку лише у п'яти відібраних зразках. Автори вважають необхідними подальші дослідження на більшій вибірці та постійний моніторинг хімічних забруднювачів у дитячому харчуванні.

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