У Франції найвище споживання Neu5Gc пов’язали з 63% вищим ризиком діабету — ScienceDaily

В Італії, на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету в Мілані, представили попередні результати дослідження, яке пов’язало найвище споживання Neu5Gc із м’ясних джерел із 63% вищим ризиком розвитку діабету 2 типу. Як повідомляє ScienceDaily, такий зв’язок спостерігали при порівнянні учасників із найбільшим і найменшим розрахунковим надходженням цієї речовини.

Аналіз даних майже 90 тисяч людей

Науковці проаналізували дані 89 953 дорослих учасників французького спостережного дослідження NutriNet-Santé. На початку спостереження середній вік учасників становив 42 роки, 79% із них були жінками; ніхто не мав діабету 2 типу або раку. Учасники заповнили по три 24-годинні харчові щоденники, за якими дослідники оцінили надходження Neu5Gc з їжею.

Медіанний період спостереження становив 7,2 року, за який зареєстрували 966 нових випадків діабету 2 типу. Порівняно з групою з найнижчим споживанням Neu5Gc, у четвертому квінтилі ризик був вищим на 41%, а у п’ятому — на 63%. Розрахунки враховували вік, стать, фізичну активність, якість раціону, куріння та наявні захворювання.

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Можливий зв’язок із запаленням

Neu5Gc, або N-гліколілнейрамінова кислота, найбільше міститься в яловичині та баранині, а в менших кількостях — у молочних продуктах. Людський організм не виробляє цю молекулу через давню мутацію гена CMAH, однак вона може потрапляти до тканин із їжею. Дослідники припускають, що імунна система може розпізнавати Neu5Gc як чужорідну речовину та спричиняти тривалу запальну реакцію.

Водночас дослідження не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Після додаткового врахування загального обсягу спожитого червоного м’яса зв’язок між Neu5Gc та діабетом послабшав і втратив статистичну значущість. Це означає, що дослідники поки не можуть визначити, чи відповідає за вищий ризик саме Neu5Gc, інші компоненти червоного м’яса або їхня сукупна дія.

Споживання Neu5Gc із молочних продуктів не пов’язали з вищим ризиком діабету. Автори зазначають, що результати є попередніми й потребують подальших досліджень, зокрема вимірювання антитіл до Neu5Gc у великих групах людей.

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