У Франції вперше виявили вірус Шамонда у людини — The Independent

Французькі органи охорони здоров’я вперше виявили вірус Шамонда у людини. Пацієнт, у якого зафіксували інфекцію, згодом помер. Водночас влада Франції заявила, що наразі не бачить ризику для населення.

Ймовірне місце зараження

Як повідомляє The Independent, основною версією є зараження пацієнта на сході Франції. У цьому регіоні вірус циркулював серед тварин навесні та влітку 2026 року.

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До цього вірус Шамонда вважали таким, що не передається людям. Це ортобуньявірус, який передається через укуси мокреців і переважно вражає сільськогосподарських тварин, зокрема велику рогату худобу.

Вірус у тварин

Вірус Шамонда вперше виявили в Нігерії в середині 1960-х років. Надалі його епізодично фіксували у тварин в Африці та Японії. У 2026 році вірус також поширювався серед тварин у кількох європейських країнах.

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