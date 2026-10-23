У Гаутенгу заявили про нестачу майже 4 тисяч медсестер — TimesLIVE

У провінції Гаутенг у ПАР державна система охорони здоров’я працює понад розрахункову потужність, а медзакладам бракує майже 4 тисяч медсестер. Про це заявила членкиня виконавчої ради провінції з питань охорони здоров’я Фейт Мазибуко, повідомляє TimesLIVE.

За словами Мазибуко, у 2025/26 фінансовому році в системі зафіксували понад 20 млн контактів пацієнтів із медичними службами. Провінційні лікарні прийняли майже 5,8 млн амбулаторних пацієнтів і госпіталізували 670 807 осіб.

Переповнені лікарні

Посадовиця навела приклад лікарні імені Кріса Хані Барагваната, яка офіційно розрахована на 1 500 пацієнтів, тоді як кількість ліжок у ній нині наближається до 2 тисяч. Вона пояснила, що через перевантаження пацієнти можуть довго чекати на вільне місце у відділеннях невідкладної допомоги.

Найбільше навантаження, за її словами, відчувають чотири академічні лікарні: Барагваната, Шарлотти Максеке, доктора Джорджа Мухарі та Стіва Біко. Мазибуко зазначила, що вони обслуговують пацієнтів не лише з ПАР, а й з інших країн Африки.

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Черги в клініках і нестача персоналу

Первинні медичні заклади провінції у 2025/26 році прийняли 8 026 972 пацієнтів, а виїзні програми охопили ще 8 491 700 людей. Сукупно це становить приблизно 33 млн контактів із системою охорони здоров’я за фінансовий рік, сказала Мазибуко.

Вона наголосила, що медсестри перевантажені роботою та виснажені, через що частина з них достроково виходить на пенсію. Водночас у провінції є безробітні лікарі, однак влада не може найняти більше фахівців через кадрові та бюджетні обмеження.

За словами Мазибуко, у багатьох клініках бракує місця для пацієнтів і навіть зон очікування, тому люди стоять у чергах поза будівлями під дощем або холодом. Департамент закупив мобільні клініки в межах програми Siyabaphilisa, оскільки для деяких мешканців дорога до медзакладу коштує понад 45 рандів.

Посадовиця також закликала представників бізнесу співпрацювати з владою у будівництві лікарень у Діпслоті та Олівенхаутбосі, а також у модернізації застарілих клінік.

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