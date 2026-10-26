У Гетеборзі провели першу операцію на людині з AR-системою — News-Medical

У Гетеборзі в червні 2026 року провели першу операцію на людині із системою доповненої реальності, що формує інтерактивне тривимірне зображення органа. Під час втручання система допомагає хірургу бачити пухлини, кровоносні судини та інші структури, приховані під поверхнею печінки, повідомляє News-Medical.

Навігація під час операції

Наразі технологію тестували лише на печінці. Хірург розміщує на органі невелику наліпку з QR-кодом, яку відстежує камера. Система поєднує тривимірну модель анатомії пацієнта з операційним полем і показує приховані структури відповідно до поточного ракурсу камери.

Трансплантолог і керівник Трансплантаційного центру Університетської лікарні Сальгренска Ніклас Кварнстрем зазначив, що раніше тривимірне зображення могло втрачати точність через зміни органа під час втручання. Для отримання оновленого ультразвукового зображення процедуру доводилося переривати.

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Подальша розробка

Технологію створили у співпраці Університетської лікарні Сальгренска, Технологічного університету Чалмерса та Гетеборзького університету. Chalmers Ventures допомогла заснувати компанію для подальшого розвитку розробки. У роботі над математичними методами візуалізації брали участь професори Торбйорн Лунд і Клас Модін.

За словами Кварнстрема, під час першої операції систему використали за планом, а пацієнт зміг піти додому наступного дня. На осінь заплановано нові операції. Розробники також працюють над клінічною валідацією, розвитком продукту, системами управління якістю та регуляторним схваленням. Надалі вони планують масштабніше міжнародне дослідження й розглядають застосування технології в операціях на інших органах.

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