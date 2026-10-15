У гіпокампі під анестезією виявили сигнали передбачення слів — ScienceDaily

Дослідники Baylor College of Medicine встановили, що мозок пацієнтів під загальною анестезією може обробляти мовні сигнали, розрізняти категорії слів і містити інформацію, придатну для передбачення наступних слів у реченні. Результати роботи опублікували в журналі Nature, повідомляє ScienceDaily.

Записи активності гіпокампа

У дослідженні взяли участь пацієнти, яким проводили операції з приводу епілепсії під загальною анестезією. Це дало науковцям змогу записувати активність гіпокампа — структури скроневої частки мозку, що відіграє важливу роль у навчанні та формуванні пам’яті.

Команда застосувала зонди Neuropixels, здатні одночасно реєструвати електричні сигнали сотень окремих нейронів. Під час першого експерименту пацієнтам відтворювали послідовності повторюваних тонів, серед яких час від часу з’являвся інший звук. Нейрони гіпокампа по-різному реагували на такі відхилення й упродовж експерименту краще розрізняли незвичні тони. Автори пов’язують це з ознаками нейропластичності — здатності мозку змінювати реакції на основі досвіду.

Реакція на слова та передбачення

В іншій частині дослідження пацієнтам під анестезією відтворювали короткі історії. У патернах активності нейронів містилася інформація про різні категорії слів, зокрема іменники, дієслова та прикметники. Це, на думку авторів, свідчить, що гіпокамп реагував не лише на звуки, а й на змістові властивості мовлення.

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Науковці також виявили в нейронній активності інформацію, яку можна було використати для передбачення слів, що мали з’явитися далі в реченні. Такий механізм називають предиктивним кодуванням: мозок використовує попередній контекст і набутий досвід, щоб формувати очікування щодо подальшої інформації.

Обмеження дослідження

Дослідники наголошують, що результати не означають свідомого розуміння історій пацієнтами під анестезією. Робота показує, що окремі складні процеси обробки інформації можуть тривати без усвідомлення. Водночас експерименти проводили за одного типу загальної анестезії та зосередилися лише на гіпокампі. Наразі невідомо, чи зберігаються подібні процеси під час сну, коми або за інших методів анестезії.

Автори також вважають, що подальше вивчення таких сигналів може бути корисним для розробки мозково-комп’ютерних інтерфейсів і технологій підтримки комунікації для людей, які втратили здатність говорити через травми чи неврологічні захворювання.

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