У Гобарті діє садівнича програма для людей із деменцією — ABC News Australia

У Гобарті в Австралії для людей із деменцією та тих, хто про них дбає, проводять садівничу програму в громадському саду Чигвелл. Учасники кілька годин на тиждень займаються нескладним садівництвом, гуляють між грядками, спостерігають за птахами або просто проводять час на відкритому повітрі, повідомляє ABC News Australia.

Садівництво і спілкування

Одним з учасників і волонтерів став Пітер Мелоуні, який живе з деменцією. Він відвідує сад разом із дружиною Мадлен. За його словами, програма допомогла йому змістити увагу з того, що було втрачено, на те, що є зараз, і більше цінувати природу довкола.

Мадлен Мелоуні сказала, що помітила зміни у чоловікові: він став більше звертати увагу на навколишній світ і почувається задоволеним. Також, за її словами, участь у програмі допомогла послабити тривогу подружжя, пов’язану з діагнозом.

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Дослідження просторів, дружніх до людей із деменцією

Програму проводить Центр досліджень та освіти з деменції Віккінга Університету Тасманії в межах проєкту Venture Out Living Lab, який фінансує Primary Health Tasmania. Програму в саду Чигвелл спільно розробила та проводить організація Conservation Volunteers Australia.

Сад у Чигвеллі є одним із чотирьох таких майданчиків на півдні штату Тасманія та єдиним, де діє окрема садівнича програма для людей із деменцією. Інші локації пропонують інклюзивні для них активності, зокрема самостійні прогулянки та мистецькі заняття на природі. Ще один майданчик будують у кампусі Університету Тасманії в Санді-Бей.

Керівниця проєкту Полін Марш зазначила, що ініціатива має зробити відкриті простори дружнішими для людей із деменцією. Клінічна психологиня Кассандра Томсон додала, що перебування надворі може давати учасникам відчуття мети, спроможності та можливість спілкуватися без тиску. Фінансування майданчика в Чигвеллі розраховане до червня 2027 року.

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