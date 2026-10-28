У Японії нічні зміни вагітних пов’язали з відхиленнями у скринінгу дітей — News-Medical

У Японії робота в нічні зміни під час вагітності була пов’язана з вищим ризиком відхилень, виявлених скринінгом нейророзвитку дітей у чотирирічному віці. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Occupational & Environmental Medicine.

Дані понад 31 тисячі учасниць

Науковці використали дані японського дослідження Japan Environment and Children’s Study, до якого між січнем 2011-го та березнем 2014 року залучили близько 100 тисяч вагітних. Для аналізу відібрали 31 528 жінок, які працювали у першому триместрі та заповнили анкету про розвиток дитини, коли їй виповнилося чотири роки.

Учасниць розподілили на три групи: 27 655 не повідомляли про нічні зміни в обох опитуваннях; 1 779 працювали вночі під час першого опитування, але припинили це до другого; ще 2 084 повідомили про нічну роботу в обох опитуваннях.

Розвиток дітей оцінювали за японською версією анкети Ages and Stages Questionnaire, Third Edition. Вона охоплює комунікацію, велику та дрібну моторику, розв’язання проблем і особистісно-соціальне функціонування. До групи високого ризику відхилень щонайменше в одній із цих сфер за результатами скринінгу віднесли 4 189 дітей, або трохи більш як 13%.

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Які зв’язки виявили

У дітей жінок, які припинили нічні зміни, ризик відхилень був на 24% вищим лише у сфері дрібної моторики, ніж у дітей матерів без нічної роботи. Якщо ж учасниці повідомляли про нічні зміни в обох опитуваннях, ризик був вищим у трьох сферах: на 29% — для комунікативних навичок, на 34% — для дрібної моторики та на 31% — для особистісно-соціального функціонування.

Найстійкіший зв’язок дослідники зафіксували саме для дрібної моторики: він зберігався і в тих, хто продовжував нічну роботу, і в тих, хто її припинив. Автори припустили, що запалення, пов’язане з постійною нічною працею, може впливати на нервові шляхи, залучені до дрібної моторики.

Роль тривалості сну

Окремий пошуковий аналіз показав, що зв’язок між графіком нічних змін і показниками розвитку дітей відрізнявся залежно від тривалості сну матері. Тривалість нічного сну десять і більше годин під час вагітності асоціювалася з на 80% вищим ризиком відхилень у будь-якій із п’яти сфер порівняно зі сном тривалістю шість—дев’ять годин.

Водночас це спостережне дослідження не встановлює причинно-наслідкового зв’язку. Автори не врахували, зокрема, системи ротації змін, хронотип учасниць, робоче навантаження, вплив світла та час припинення нічної роботи. Тривалий сон також може бути ознакою втоми, субклінічної депресії, запалення або анемії, а не самостійним шкідливим чинником.

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