У Японії під час перетравлення дульсе виявили пептид EVYR — News-Medical

Науковці Хоккайдського університету в Японії виявили пептид EVYR, який вивільняється під час перетравлення їстівної червоної водорості дульсе Devaleraea inkyuleei. У лабораторних умовах ця сполука пригнічувала фермент дипептидилпептидазу IV, або DPP-IV, що може бути важливим для регуляції рівня глюкози в крові. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Food Bioscience, повідомляє News-Medical.

Як діє пептид EVYR

Дослідники відтворили в лабораторії процес травлення людини та проаналізували дульсе — червону водорість, що росте в холодних прибережних водах Хоккайдо. Під час цього процесу вивільнився EVYR, який складається з чотирьох амінокислот.

Після їжі рівень глюкози в крові підвищується, а підшлункова залоза виділяє інсулін, що допомагає клітинам засвоювати глюкозу для виробництва енергії. Фермент DPP-IV розщеплює гормони, які стимулюють секрецію інсуліну. За даними дослідників, пригнічення DPP-IV пептидом EVYR може довше підтримувати активність цих гормонів.

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Кількість пептиду ще належить оцінити

Команда застосувала рідинну хроматографію з тандемною мас-спектрометрією, щоб виміряти кількість EVYR, що утворюється під час перетравлення порошку дульсе in vitro. Так науковці кількісно визначили біологічно активний пептид, який утворився з водорості.

Порівняння білкових послідовностей та комп'ютерне моделювання також показали, що EVYR потенційно може вивільнятися під час травлення інших червоних водоростей. Автори роботи зазначають, що подальші дослідження мають встановити, чи достатньою є кількість пептиду, що утворюється в організмі людини, аби впливати на рівень глюкози в крові.

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