Японське проспективне дослідження за участю 86 009 жінок виявило зв’язок між більшим споживанням риби до та під час вагітності й нижчими шансами окремих гіпертензивних розладів вагітності, зокрема гестаційної гіпертензії та прееклампсії. Про це повідомляє News-Medical.

Дослідники використали дані Японського дослідження довкілля та дітей (JECS). Вони оцінювали споживання риби, а також поліненасичених жирних кислот омега-3 та омега-6 протягом року до вагітності й у середині та наприкінці вагітності. Учасниць розподілили на п’ять груп залежно від рівня споживання риби та цих жирних кислот.

Результати дослідження

Серед усіх учасниць жінки з найвищим рівнем споживання риби до вагітності мали на 34% нижчі шанси ранніх гіпертензивних розладів вагітності порівняно з групою з найнижчим споживанням. Скориговане співвідношення шансів становило 0,66.

Найвиразніший зв’язок зафіксували серед жінок, які вагітніли вперше: у групі з найвищим споживанням риби до вагітності шанси ранніх розладів були нижчими на 43% — скориговане співвідношення шансів становило 0,57. Водночас серед тих, хто вже народжував, статистично значущого зв’язку не виявили.

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Під час вагітності учасниці з четвертим за рівнем споживання риби квінтилем мали на 14% нижчі шанси гіпертензивних розладів загалом, ніж жінки з найменшим споживанням. Для жінок із першою вагітністю вище споживання риби також асоціювалося зі зниженням шансів пізніх гіпертензивних розладів на 21%.

Обмеження висновків

Зв’язок між загальним споживанням омега-3 і гіпертензивними розладами був слабшим та менш послідовним. На думку авторів, це означає, що результати не можна пояснити лише загальною кількістю омега-3 у раціоні.

Дослідження має спостережний характер: раціон учасниць не контролювали, тому отримані дані не доводять, що саме споживання риби запобігає гіпертензивним розладам вагітності. Автори зазначили, що для встановлення можливого причинного ефекту потрібні подальші дослідження з контрольованим споживанням риби. Роботу опублікували 8 вересня 2026 року в журналі European Journal of Nutrition.

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