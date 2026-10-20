У Японії розрізнили 20 варіантів SARS-CoV-2 за раманськими спектрами — News-Medical

Команда Biomedical Engineering Center при Kansai Medical University у Японії продемонструвала спосіб розрізнення 20 варіантів і субваріантів SARS-CoV-2 за раманськими спектрами виділеної РНК. Як повідомляє News-Medical, дослідники на чолі з професором Джузеппе Пеццотті запропонували описувати такі спектральні відбитки як «раманські штрихкоди».

Відбиток структури РНК

Для дослідження науковці виділили РНК із 20 штамів коронавірусу: початкового японського ізоляту, варіантів Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, Theta та Mu, а також 12 субваріантів Omicron. Раманська спектроскопія фіксує молекулярні коливання складових РНК — її каркаса, рибозних кілець, фосфатних груп і азотистих основ.

Хоча проаналізовані штами мали дуже подібні пропорції чотирьох основ РНК за даними геномних послідовностей, їхні спектри виявили відтворювані відмінності. Дослідники пов'язали окремі спектральні сигнали з особливостями вторинної структури РНК: конформацією каркаса, формуванням шпильок, довжиною стебел і середовищем спарених основ.

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Потенційне доповнення до секвенування

Автори закодували характерні ознаки спектрів у раманські штрихкоди. За їхніми даними, цей підхід дав змогу чітко відокремити всі 20 досліджених штамів, тоді як аналіз головних компонентів показав обмежену здатність до такого розділення.

Науковці назвали запропонований принцип кроком до визначення «раманського геному» — спектроскопічного профілю РНК, що відображає її молекулярну архітектуру, а не лише нуклеотидну послідовність. На їхню думку, метод у майбутньому може доповнити повне секвенування РНК під час швидкого скринінгу нових вірусних варіантів. Результати опублікували онлайн 30 вересня 2026 року в журналі Advanced Science.

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